Московские студенты отмечают Татьянин день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В субботу, 25 января, в столице студенты отмечают Татьянин день. В этом году учащихся высших учебных заведений ждет множество развлечений. Праздничные мероприятия проходят на 80 площадках города.
Основные мероприятия запланированы в Парке Горького и на ВДНХ. Зимние развлечения для студентов также организуют и столичные парки. В "Сокольниках", Измайловском, Бабушкинском и других парках будет действовать бесплатный вход на каток.
Специальную акцию также запускает сеть кинотеатров "Москино". 25 января студенты смогут приобрести билет на любой сеанс в больших залах за 199 рублей. В этот день студенты также смогут бесплатно посетить обзорные экскурсии по Останкинской телебашне.
Поучаствовать в них смогут студенты очных отделений российских и зарубежных вузов. Заплатить нужно только за входной билет. При этом купить его можно будет с 40-процентной скидкой по студенческому билету.
Кроме того, 25 и 26 января студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе. К празднику музей подготовил специальную программу, которая посвящена подвигам молодежи в годы ВОВ.
Для входа учащимся надо будет лишь предъявить в кассе студенческий билет. Бесплатные экскурсии по комплексу и экспозиции "Подвиг армии" будут проводить в 12:00 и 16:00. Участников будут ждать у экскурсионного бюро на нулевом этаже.
День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения.
Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. Отсюда и второе название праздника – Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.
"Это наш город": студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы в Татьянин день
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