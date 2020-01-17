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Город

07:39

Более 1,2 миллиона человек посетили столичные музеи в новогодние каникулы

город культура досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 1,2 миллиона человек бесплатно посетили столичные музеи за время новогодних каникул. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как уточнила заместитель мэра Наталья Сергунина, культурная активность москвичей в этот году оказалась самой высокой за все время. Предыдущий рекорд составил 1,1 миллиона человек.

Наибольшей популярностью пользовался музей-заповедник "Царицыно", где побывало более 400 тысяч человек. Второе место заняло "Коломенское" (300 тысяч гостей). На третьем месте – "Мультимедиа-арт-музей" (122 тысячи посетителей).

В числе популярных площадок также оказались Дарвиновский музей, музей-усадьба "Кусково", Музей космонавтики, Музей Москвы и музей-панорама "Бородинская битва".

Ранее сообщалось, что пять столичных музеев, участвующих в проекте "Московская музейная неделя", изменили расписание бесплатных посещений в 2020 году.

Изменения коснулись музея-заповедника "Кузьминки-Люблино", музейно-мемориального комплекса "История танка Т-34", Государственного музея Маяковского, Государственного биологического музея имени Тимирязева и музея Парка Горького.

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