"Ледяную пещеру" в парке "Зарядье" закроют с 20 января по 31 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Художественную инсталляцию "Ледяная пещера", расположенную в парке "Зарядье", закроют на регламентные работы. Они продлятся с 20 января по 31 марта 2020 года, сообщает Агентство "Москва".

"Поторопитесь, чтобы сделать красивые зимние фотографии и посмотреть на символы парка, вмороженные в скульптуры изо льда. Приносим извинения за возможные неудобства и ждем вас в "Ледяной пещере" до конца этой недели", – заявили в пресс-службе парка.

Ранее в "Зарядье" открылся обновленный Подземный музей. С 14 января здесь можно ознакомиться с выставкой работ художников Александра Виноградова и Владимира Дубосарского.

