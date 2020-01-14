На праздничных площадках Москвы Новый год встретили 2,7 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти подвели итоги новогодних мероприятий в Москве. Всего на городских праздничных площадках Новый год встретили 2,7 миллиона человек.

К Новому году и Рождеству в столице состоялось более 270 крупных мероприятий на городских и окружных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", в парках, библиотеках, культурных центрах и других городских учреждениях. Среди них – 28 представлений "Елка мэра", 72 концерта, 57 театрализованных и музыкальных постановок, 8 благотворительных проектов.

Ранее Сергей Собянин продлил "Путешествие в Рождество" до 31 января по просьбам горожан. С 13 декабря фестиваль посетило 22 миллиона человек.

В дни зимних школьных каникул в Москве организовали 250 больших новогодних елок, на которые пришло свыше миллиона детей. Гостями кремлевской елки стали 30 тысяч московских детей. А в Гостином дворе проходила новогодняя "Елка мэра".

С 25 декабря по 7 января прошло 28 представлений, которые увидели 53,2 тысячи человек. Это в том числе дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями из интернатов, отличники в учебе, лауреаты городских олимпиад и конкурсов, победители спортивных соревнований.

Среди благотворительных акций – "Елка мэра" в больнице святого Владимира, Морозовской и Филатовской больницах – выездное представление для маленьких пациентов, которым вручили свыше 2,5 тысячи новогодних подарков. Традиционная акция "Исполни желание" продолжалась с 18 ноября по 30 декабря. Благодаря ей москвичи помогли исполнить заветные мечты более 100 детей с инвалидностью.

Главным центром притяжения москвичей и гостей города в новогоднюю ночь стала Тверская улица, которая впервые стала пешеходной на 6 дней – с 31 декабря по 5 января. Другими наиболее популярными новогодними местами были десятки площадок "Путешествия в Рождество", ВДНХ, 14 окружных площадок и 27 парков.

Во всех административных округах выступило более 2 тысяч артистов. Небо украсил праздничный салют, запущенный с 30 площадок. Рождество в 23 парках культуры и отдыха отпраздновали 600 тысяч человек.

Одной из самых посещаемых площадок в дни новогодних каникул стал парк "Зарядье". Его посетило свыше 500 тысяч человек. На сцене Большого амфитеатра парка проходили концерты российских и зарубежных исполнителей. Работала рождественская ярмарка "Снегосад в Зарядье".

В учреждениях культуры подготовили свыше 1 000 праздничных мероприятий. 83 музея и выставочных зала работали бесплатно. Всего в музеях и выставочных залах Москвы прошло свыше 190 новогодних мероприятий. В 13 городских кинотеатрах сети "Москино" состоялись бесплатные кинопоказы для детей школьного и дошкольного возрастов.

С 31 декабря по 8 января перевозку ежедневно осуществляло более 100 тысяч работников транспортного комплекса, включая водителей такси. Всего в эти дни московским транспортом воспользовались 82,3 миллиона человек. Это на 9,4% больше, чем в прошлом году. Самым популярным транспортом стал метрополитен, который перевез 37,5 миллиона пассажиров.

Четвертый год подряд городской транспорт курсировал всю новогоднюю ночь без перерывов и первый раз – бесплатно. Перевезено свыше 750 тысяч человек – на 20% больше, чем год назад. Более 70 тысяч пассажиров встретило Новый год в городском транспорте.