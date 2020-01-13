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Город

09:23

В соцсетях опубликовано более полумиллиона фотографий новогодней Москвы

город досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

В период новогодних праздников столицу более 800 тысяч раз упомянули в социальных сетях. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как подсчитали в столичном комитете по туризму, в Instagram фотографии новогодней Москвы опубликовали более 500 тысяч раз. Пользователи социальных сетей разместили около 460 тысяч геометок. Наиболее часто их ставили на Тверской улице, где расположилась центральная площадка фестиваля "Путешествие в Рождество".

Отмечается, что во время новогодних каникул горожан и туристов ждала насыщенная программа в центре и округах. С 31 декабря по 5 января в центре столицы провели более тысячи мастер-классов, посвященных космической теме.

Ранее столичные власти решили продлить фестиваль "Путешествие в Рождество" до 31 января. Как отметил Сергей Собянин, гостями фестиваля стали уже более 21 миллиона человек.

Также сообщалось, что "Путешествие в Рождество" назвали одной из лучших рождественских ярмарок Европы. По версии немецкого издания Deutsche Welle, московский фестиваль стал одной из самых "волшебных" рождественских европейских ярмарок.

Около 5 млн туристов приехали в Москву на новогодние праздники

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