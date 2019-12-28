Чем заняться в выходные на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В субботу и воскресенье в ледовом театре на площади Революции покажут спектакль "Щелкунчик" в постановке олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Показ пройдет в рамках фестиваля "Путешествие в рождество".

В постановке принимают участие призеры российских и международных соревнований. Начало – в 17:00, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Посмотреть балет "Щелкунчик" в постановке пятикратного чемпиона США в танцах на льду Петра Чернышева можно будет в Новопушкинском сквере 28 и 29 декабря в 19:30.

Для тех, кто любит активный отдых, будут работать спортивные площадки "Путешествия в Рождество". На Школьной улице будут играть в керлинг. А около дома 21 на Новом Арбате пройдут мастер-классы по катанию на сноуборде.

В Климентовском переулке с 29 декабря по 2 января начинается новая программа интерактивных спектаклей.

В шале мастер-классов на Тверском бульваре, около памятника Сергею Есенину, в субботу и воскресенье будут делать новогодние украшения. В 13:00 все желающие создадут новогодний шар в технике декупаж и в стилистике школы Фонтенбло периода расцвета французского Ренессанса, а в 17:00 – шар в стиле немецкого авангардизма.

На площадке на Тверском бульваре будут программировать и собирать новогодних роботов, конструировать сказочных персонажей, собирать светодиодные фигурки животных, елочные игрушки. А с 29 декабря до окончания фестиваля здесь будет работать "Новогодняя лаборатория" детского центра научных открытий "Иннопарк".

В Камергерском переулке пройдут мастер-классы российских благотворительных фондов. 28 декабря с 12:00 до 19:00 расскажут, как можно помочь бездомным животным. Участники занятия также смастерят красивые открытки и елочные украшения.

Кроме того, на Митинской улице 28 декабря будут готовить французский крем-брюле, немецкие медовые пряники и датский рисовый пудинг.

А 30 декабря посетители фестиваля "Путешествие в Рождество" смогут встретиться с Дедом Морозом из Великого Устюга на Манежной площади. Дед Мороз заглянет на праздничную площадку фестиваля всего на полчаса, чтобы поздравить детей и взрослых с наступающим Новым годом, спеть с ними песню и сфотографироваться.

В новогодние праздники, с 31 декабря по 5 января, в центре города проведут более тысячи мастер-классов, посвященных космической теме, в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". На Тверской улице гости смогут собрать луноход и мотоцикл. Там же москвичи и туристы смогут сыграть в "Что? Где? Когда?".

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января. Он будет проходить на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года". На Манежной площади появился новогодний лес, где гости фестиваля могут совершить путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

