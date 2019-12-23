Москвичи и туристы смогут сыграть в "Что? Где? Когда?" на Тверской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москвичи и туристы смогут стать участниками интеллектуальных игр на Тверской улице. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
В новогодние праздники каждый желающий сможет принять участие в легендарной игре "Что? Где? Когда?" и популярном квизе Елизаветы Овдеенко BrainZona. Вести состязания будут Максим Поташев, Борис Левин, Алесь Мухин, Елена Потанина, Ровшан Аскеров и другие именитые эрудиты.
Для гостей подготовили оригинальные вопросы в соответствии с темой праздника, в том числе часть из них посвящены космосу и Москве. Игры пройдут 31 декабря с 11:00 до 03:00, с 1 января по 4 января с 11:00 до 23:00 и 5 января с 11:00 до 22:00.
А желающих опробовать свои силы в классическом варианте игры "Что? Где? Когда?", известной по одноименному телешоу, приглашают на площадку у дома 13 на Тверской улице. В игре примут участие четыре команды, которым предстоит ответить на 12 вопросов за одну минуту.
Всего для горожан подготовили 150 интеллектуальных игр. Победителей ждут дипломы и памятные подарки. Стать участниками игр смогут все желающие, для этого необходимо заранее пройти регистрацию на сайте "Московских сезонов".
Ранее сообщалось, что новогодние гуляния в центре Москвы посвятят освоению космоса. На Тверской улице оборудуют три праздничные площадки: "Грезы о Земле и небе. 1920-1930-е годы", "Покорение. 1950-1960-е годы" и "Космическая миссия. 1970-1980-е годы".
Ожидаются также выступления артистов, концерты и танцевальные конкурсы. Кроме того, можно будет заняться зимними видами спорта и попробовать необычные блюда из праздничного меню, которое составят 8 столичных рестораторов.
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