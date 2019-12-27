Дед Мороз из Великого Устюга посетит "Путешествие в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посетители фестиваля "Путешествие в Рождество" смогут встретиться с Дедом Морозом из Великого Устюга в 11:00 30 декабря на Манежной площади, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Дед Мороз заглянет на праздничную площадку фестиваля всего на полчаса, чтобы поздравить детей и взрослых с наступающим Новым годом, спеть с ними песню и сфотографироваться.

За последние два месяца Дед Мороз успел побывать в Красноярске, Томске, Кемерове, Барнауле, Новосибирске, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Саратове, Ставрополе, Краснодаре, Воронеже, Туле, Ярославле, Вологде, Череповце, Санкт-Петербурге, Балашихе, Подольске, Щелкове, Королеве, Мытищах и Раменском.

В новогодние праздники, с 31 декабря по 5 января, в центре города проведут более тысячи мастер-классов, посвященных космической теме, в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". На Тверской улице гости смогут собрать луноход и мотоцикл. Там же москвичи и туристы смогут сыграть в "Что? Где? Когда?".

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января. Он будет проходить на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года". На Манежной площади появился новогодний лес, где гости фестиваля могут совершить путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

