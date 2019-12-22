Более тысячи новогодних мастер-классов подготовили для гостей "Путешествия в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В новогодние праздники, с 31 декабря по 5 января, в центре города проведут более тысячи мастер-классов, посвященных космической теме, в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, увидеть, как собирают необычный мотоцикл, можно будет на Тверской улице у дома № 12, строения 1. Там откроется футуристическая проекционная мастерская. Гости познакомятся с аэрографией и пинстрайпингом, с помощью которых можно преобразить любой транспорт. Специалисты также продемонстрируют, как работать с деталями из листового металла – их помогут сделать в мастерской.

А у арт-объекта "Космический корабль желаний" возле дома № 15 на Тверской улице проведут мастер-классы по чеканке. Гостям предложат отчеканить свое пожелание на металлическое пластине, а после прибить ее к ретрофутуристическому космическому кораблю.

Построить космодром из экологичного конструктора смогут все желающие на Тверской улице возле дома № 1. Его детали выполнены из дерева, в каждый элемент встроен магнит. Из этого же материала гости смогут собрать космические станции, ракеты, искусственные спутники и луноходы.

В мастерской напротив дома № 4 на Тверской улице гости соберут мозаичное панно. Его размеры составят три метра в длину и 1,5 метра в высоту. Также юным посетителям предложат смастерить мозаичные картины и оригинальные подсвечники в витражной технике. Все желающие смогут также отчеканить сувенирные монеты и увидеть процесс создания стеклянных бусин в технике лэмпворк.

На Моховой улице у дома № 13 будут вместе с гостями создавать и программировать роботов. А в "Планетарии" на этой же улице напротив дома № 11, строения 1 гостей познакомят с устройством первых и современных телескопов и спутников. Там же установят экспонат, благодаря которому ребята почувствуют себя космонавтами в открытом космосе.



Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января. Он будет проходить на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года".

Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля могут совершить путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

На площади Революции установлен ледовый театр, на котором будут идти шоу в постановке Евгения Плющенко ("Снежный король", "Короли и королевы льда", "Щелкунчик", "Лебединое озеро"). В свободное от шоу время ледовый театр будет работать как обычный городской каток. Праздничные площадки также расположены в Новопушкинском сквере, у ЦУМа, на Новом Арбате, на Школьной улице и других площадках.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Желающие могут бесплатно прокатиться на 18 каруселях.

