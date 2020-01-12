Около 5 млн туристов приехали в Москву на новогодние праздники

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Около пяти миллионов туристов посетили Москву во время новогодних праздников, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

"Действительно, все гостиницы заполнены, в центре мест нет. Люди приехали со всей страны, много гостей из Германии, Франции, Италии, Китая", – сказал он.

Мэр отметил, что работа городских служб позволила отпраздновать "без каких-либо серьезных приключений".

"Все коммунальные службы, энергетики, транспортники, МЧС, департамент здравоохранения, работники культуры, организаторы, торговля и так далее – это люди, которые практически в круглосуточном режиме работали на то, чтобы обеспечить этот праздник, чтобы он был безопасный, интересный, достойный, и все функционировало в надлежащем виде", – сказал Собянин.

В прошлом году Москва была признана лучшим городом для туризма по версии World Travel Awards в номинации "Лучшее туристское направление. Город". По данным комитета по туризму, около 12,8 миллиона человек посетили столицу в 2010 году, а в 2018 году количество туристов возросло почти в 2 раза, до 23,5 миллиона человек. По итогам 2019 года столичные власти прогнозировали рекордный показатель турпотока – 25 миллионов человек.

В новогодние каникулы горожан и туристов ждала насыщенная программа в центре и округах. С 31 декабря по 5 января в центре города провели более тысячи мастер-классов, посвященных космической теме, в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

Фестиваль должен был завершить свою работу 12 января, но столичные власти решили продлить его до 31 января. На данный момент известно, что гостями фестиваля стали уже более 21 миллиона человек.

"Путешествие в Рождество" назвали одной из лучших рождественских ярмарок Европы. По версии Deutsche Welle, московский фестиваль стал одной из самых "волшебных" рождественских европейских ярмарок.