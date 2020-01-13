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Мэр Москвы

19:18

Около 900 тыс человек посетило праздничные мероприятия на ВДНХ

мэр Москвы Сергей Собянин город праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 900 тысяч человек посетило праздничные мероприятия на ВДНХ. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Instagram.

"ВДНХ по традиции стал центром зимних развлечений. В новогодние праздники на Выставке прошло свыше 300 мероприятий, на которых побывали 900 тысяч гостей!" – написал мэр города.

Ранее сообщалось, что Новый год на ВДНХ встретило более 100 тысяч человек. Для посетителей подготовили выступления популярных артистов, ледовое шоу, фейерверки, десятки мероприятий программы "Зимняя сказка ВДНХ".

Большой праздничный концерт проходил с 21:00 до 23:00 на главной сцене ВДНХ, которая находится напротив арки главного входа. А на Центральной аллее все желающие могли присоединиться к интерактивно-развлекательной программе "Зимняя сказка ВДНХ".

В столице в новогодних праздничных гуляньях приняло участие около 2,7 миллиона человек. Как сообщил Сергей Собянин, улицу Тверскую и центр города в целом посетили 1,1 миллиона человек. Еще 370 тысяч человек отпраздновали Новый год в округах, 1,2 миллиона человек – в парках.

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