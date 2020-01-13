Астролог рассказала, как правильно загадывать желания в старый Новый год

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Астролог Татьяна Кирилова в беседе с Москвой 24 рассказала, как правильно загадать желание в старый Новый год. Эксперт отметила, что для осуществления заветной мечты важно, чтобы она была истинной, а остальное – дело техники.
"Свое желание правильно прописывать на бумаге в настоящем времени, как будто вы в этом уже присутствуете. Когда мы пишем, мы фиксируем, ставим свою печать на том, чего хотим. Также это помогает правильно и четко формулировать желание. Если желание есть просто в наших мыслях, в нем нет четкости. Это равносильно тому, что мы придем в магазин и скажем, что хотим продукты, а продавец не понимает, чего конкретно мы хотим", – объяснила Кирилова.
Эксперт добавила, что в ночь с 13 на 14 января необходимо поблагодарить старый год. "Я бы посоветовала вспомнить все самые главные события, которые были в прошлом году, даже если это был негативный опыт. Следует помнить, что все негативное, что случается, – это начало чего-то позитивного", – сказала она.
Если вы планируете отмечать, астролог рекомендует выбрать наряд в тех цветах, которые соответствуют уже наступившему году. Подойдут все оттенки белого, серого, розового и фиолетового.
Старый Новый год – неофициальный праздник. Его традиционно отмечают в ночь с 13 на 14 января. Такой дополнительный Новый год получился из-за смены порядка летоисчисления в 1918 году, ведь именно тогда вместо юлианского календаря был введен григорианский. День, который на протяжении многих веков считался первым января, перекочевал в календаре на 14.
К слову, праздник отмечают не только в России: дважды встречают Новый год в Армении, Киргизии, Грузии, Белоруссии, Казахстане, Швейцарии, Сербии, Черногории и в других странах.
Где в Москве отметить старый Новый год
Ранее сообщалось, что погода в Москве на старый Новый год будет бесснежной и теплой. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что воздух в Москве 14 января, в день старого Нового года, прогреется днем максимум до +3 градусов. Ночью температура воздуха будет колебаться от -4 до +1 градуса. В целом погода в этот день будет облачной и преимущественно без осадков.
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Соболева Илона
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