Эксперт по стилю рассказала, как не нарваться на подделку и купить качественную вещь

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Маркетолог Лариса Спутник в разговоре с Москвой 24 прокомментировала результаты проверки Роспотребнадзора, которую не прошли различные предметы одежды. Самые частые нарушения – опасный состав ткани и подделка известных брендов.
"Чтобы отличить подделку, нужно элементарно покупать вещь только в фирменных магазинах, Понятно, что поддельная продукция в десятки раз дешевле стоит, чем оригинальная. Думаю, что всегда найдутся люди, которые осознанно покупают подделку. В нашей культуре это популярно. Это все зависит от менталитета. У нас много небогатых регионов, которые хотят как-то за счет вещей повысить свой статус", – заявила маркетолог.
Стилист Ольга Епифанова добавила, что риск приобрести подделку слишком велик, поскольку даже на эти самые копии иногда могут давать сертификаты. Эксперт рекомендует не переплачивать и обратить внимание на различные шоурумы, которые привозят одежду, например, из Италии, Турции или Китая.
"Там можно найти много интересных вещей, которых не найти в масс-маркете. По цене примерно одинаково, однако сами вещи намного эксклюзивнее. Также в России много хороших дизайнеров, вещи которых можно приобрести по приемлемым ценам", – подчеркнула эксперт.
Маркетолог отметила: чтобы избежать различной аллергии и других проблем, которые могут быть вызваны некачественными тканями, следует стирать новую вещь перед тем, как ее надеть.
"Процесс производства тканей подразумевает использование различных химикатов. Соответственно, в подделках и некачественных товарах могут быть более агрессивные химикаты. Отсюда много кожных реакций", – заключила Спутник.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор изъял из оборота 11,2% предметов одежды, проверенных за период с января по сентябрь. При переводе на количество это означает, что каждый десятый предмет одежды оказался негодным для носки. Об этом сообщает газета "Известия".
Отмечается, что при исследовании в категорию "одежда" не были включены меховые изделия, в которых брак встречался намного реже – лишь в 5,4% случаев среди проверенных образцов.
Ситуация с обувью оказалась на удовлетворительном уровне. За исследуемый период ведомство нашло изъяны лишь в 6,1% пар. Среди нарушений отмечалось использование опасных тканей и подделка мировых брендов.
Уточняется, что оказывается изымаемой из оборота лишь продукция, признанная некачественной или опасной.
Кроме того, сказано, что число некачественной одежды снизилось по сравнению с прошлым годом, однако торговые точки по-прежнему кишат достаточным количеством фальшивых Louis Vuitton или Adidas.
Читайте также
Соболева Илона
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: