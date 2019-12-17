Эксперт по стилю рассказала, как не нарваться на подделку и купить качественную вещь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Маркетолог Лариса Спутник в разговоре с Москвой 24 прокомментировала результаты проверки Роспотребнадзора, которую не прошли различные предметы одежды. Самые частые нарушения – опасный состав ткани и подделка известных брендов.

"Чтобы отличить подделку, нужно элементарно покупать вещь только в фирменных магазинах, Понятно, что поддельная продукция в десятки раз дешевле стоит, чем оригинальная. Думаю, что всегда найдутся люди, которые осознанно покупают подделку. В нашей культуре это популярно. Это все зависит от менталитета. У нас много небогатых регионов, которые хотят как-то за счет вещей повысить свой статус", – заявила маркетолог.





Лариса Спутник маркетолог Я бы посоветовала людям не зацикливаться на брендах. Мне кажется, сейчас популярна одежда практичная и эстетичная. Бренды уже не важны. Лучше купить качественную одежду из хороших материалов в недорогом магазине, чем покупать подделку.

Стилист Ольга Епифанова добавила, что риск приобрести подделку слишком велик, поскольку даже на эти самые копии иногда могут давать сертификаты. Эксперт рекомендует не переплачивать и обратить внимание на различные шоурумы, которые привозят одежду, например, из Италии, Турции или Китая.

"Там можно найти много интересных вещей, которых не найти в масс-маркете. По цене примерно одинаково, однако сами вещи намного эксклюзивнее. Также в России много хороших дизайнеров, вещи которых можно приобрести по приемлемым ценам", – подчеркнула эксперт.

Маркетолог отметила: чтобы избежать различной аллергии и других проблем, которые могут быть вызваны некачественными тканями, следует стирать новую вещь перед тем, как ее надеть.

"Процесс производства тканей подразумевает использование различных химикатов. Соответственно, в подделках и некачественных товарах могут быть более агрессивные химикаты. Отсюда много кожных реакций", – заключила Спутник.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор изъял из оборота 11,2% предметов одежды, проверенных за период с января по сентябрь. При переводе на количество это означает, что каждый десятый предмет одежды оказался негодным для носки. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что при исследовании в категорию "одежда" не были включены меховые изделия, в которых брак встречался намного реже – лишь в 5,4% случаев среди проверенных образцов.

Ситуация с обувью оказалась на удовлетворительном уровне. За исследуемый период ведомство нашло изъяны лишь в 6,1% пар. Среди нарушений отмечалось использование опасных тканей и подделка мировых брендов.

Уточняется, что оказывается изымаемой из оборота лишь продукция, признанная некачественной или опасной.

Кроме того, сказано, что число некачественной одежды снизилось по сравнению с прошлым годом, однако торговые точки по-прежнему кишат достаточным количеством фальшивых Louis Vuitton или Adidas.



Соболева Илона