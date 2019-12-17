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Москва 24

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Общество

10:14

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Эксперт по стилю рассказала, как не нарваться на подделку и купить качественную вещь

Лжебренды. Чем опасна поддельная одежда
общество эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Маркетолог Лариса Спутник в разговоре с Москвой 24 прокомментировала результаты проверки Роспотребнадзора, которую не прошли различные предметы одежды. Самые частые нарушения – опасный состав ткани и подделка известных брендов.

"Чтобы отличить подделку, нужно элементарно покупать вещь только в фирменных магазинах, Понятно, что поддельная продукция в десятки раз дешевле стоит, чем оригинальная. Думаю, что всегда найдутся люди, которые осознанно покупают подделку. В нашей культуре это популярно. Это все зависит от менталитета. У нас много небогатых регионов, которые хотят как-то за счет вещей повысить свой статус", – заявила маркетолог.

Я бы посоветовала людям не зацикливаться на брендах. Мне кажется, сейчас популярна одежда практичная и эстетичная. Бренды уже не важны. Лучше купить качественную одежду из хороших материалов в недорогом магазине, чем покупать подделку.
Лариса Спутник
маркетолог

Стилист Ольга Епифанова добавила, что риск приобрести подделку слишком велик, поскольку даже на эти самые копии иногда могут давать сертификаты. Эксперт рекомендует не переплачивать и обратить внимание на различные шоурумы, которые привозят одежду, например, из Италии, Турции или Китая.

"Там можно найти много интересных вещей, которых не найти в масс-маркете. По цене примерно одинаково, однако сами вещи намного эксклюзивнее. Также в России много хороших дизайнеров, вещи которых можно приобрести по приемлемым ценам", – подчеркнула эксперт.

Маркетолог отметила: чтобы избежать различной аллергии и других проблем, которые могут быть вызваны некачественными тканями, следует стирать новую вещь перед тем, как ее надеть.

"Процесс производства тканей подразумевает использование различных химикатов. Соответственно, в подделках и некачественных товарах могут быть более агрессивные химикаты. Отсюда много кожных реакций", – заключила Спутник.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор изъял из оборота 11,2% предметов одежды, проверенных за период с января по сентябрь. При переводе на количество это означает, что каждый десятый предмет одежды оказался негодным для носки. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что при исследовании в категорию "одежда" не были включены меховые изделия, в которых брак встречался намного реже – лишь в 5,4% случаев среди проверенных образцов.

Ситуация с обувью оказалась на удовлетворительном уровне. За исследуемый период ведомство нашло изъяны лишь в 6,1% пар. Среди нарушений отмечалось использование опасных тканей и подделка мировых брендов.

Уточняется, что оказывается изымаемой из оборота лишь продукция, признанная некачественной или опасной.

Кроме того, сказано, что число некачественной одежды снизилось по сравнению с прошлым годом, однако торговые точки по-прежнему кишат достаточным количеством фальшивых Louis Vuitton или Adidas.

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Соболева Илона

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