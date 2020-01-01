Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Более 100 тысяч человек встретили Новый год на ВДНХ. Для посетителей подготовили выступления популярных артистов, ледовое шоу, фейерверки, десятки мероприятий программы "Зимняя сказка ВДНХ", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Гости главной выставки страны встречали 2020 год сразу на трех площадках", – говорится в сообщении.

Отмечается, что большой праздничный концерт проходил с 21:00 до 23:00 на главной сцене ВДНХ, которая находится напротив арки главного входа.

А на Центральной аллее все желающие могли присоединиться к интерактивно-развлекательной программе "Зимняя сказка ВДНХ".

Кроме того, посетители ВДНХ сделали памятные фото на фоне юрты северных народов, русской печки, трона Снежной королевы и других арт-объектов.

"В новогоднюю ночь гости выставки и жители прилегающих к ВДНХ районов могли наблюдать сразу два праздничных фейерверка. Первый состоялся на катке после боя курантов, второй - в 1:00 в Мичуринском саду", – говорится в сообщении.

Как уточняется, общее число зрителей превысило 150 тысяч человек.

Также на ВДНХ гости встречали Новый год на площадке за павильоном №58 "Земледелие".

"Посетителей развлекали аниматоры в костюмах сказочных персонажей. Взрослые и дети приняли участие в веселых конкурсах и играх, потанцевали под сеты диджеев, посетили рождественскую ярмарку и покатались на тюбинговой горке "Сияние", – говорится в материале.

В столице в новогодних праздничных гуляниях приняли участие около 2,7 миллиона человек. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, улицу Тверская и центр города в целом посетили 1,1 миллиона человек. Еще 370 тысяч человек отпраздновали Новый год в округах, 1,2 миллиона человек – в парках. ⠀

За это время проведено почти 600 мастер-классов, больше 1, 8 тысячи театральных и концертных постановок. На фестивальных каруселях прокатились 38 тысяч человек, катки посетили больше 14 тысяч человек, добавил Собянин.

Кроме того, было съедено 11 тысяч сосисок и выпито больше 8 тысяч литров горячих рождественских напитков. ‬