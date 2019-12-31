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Общество

31 декабря, 2019

Собянин поздравил жителей и гостей столицы с Новым годом

мэр Москвы Сергей Собянин общество праздники

Новогоднее поздравление мэра Москвы Сергея Собянина

Сергей Собянин поздравил москвичей и гостей столицы с наступающим 2020 годом.

"Надеюсь, сейчас вы сидите за праздничным столом с родными и близкими вам людьми или делаете последние приготовления. Наступил наш любимый праздник – встреча Нового года. И сколько бы лет мы ни прожили, мы снова, как дети, с замиранием сердца ждем боя курантов. И будем поднимать бокалы за уходящий и новый год", – сказал мэр города.

Собянин отметил, что за 2019 год для столицы было сделано все, чтобы она стала "добрее, уютнее и моложе". Он добавил, что город преобразился именно "руками, умом, трудом и талантом москвичей".

Мэр города добавил, что для достижения целей необходимо преодолевать трудности и невзгоды, тогда задуманный результат обязательно воплотиться в жизнь. Он отметил, что благодаря именно целенаправленной работе результат становится еще более ценен, поэтому "жизнь наполняется особым смыслом".

Сергей Собянин подчеркнул, что москвичи смотрят в будущее с надеждой и верят в свои силы и своих близких людей, а также в то, что Москва будет и дальше развиваться: давать хорошее образование детям, качественную медицину, благоустраивать дворы и территории города, а также заботиться о пожилых.

"Город – большая часть нашей жизни. Это пространство, где живем и работаем мы сами. И где будут жить и работать наши дети и внуки. И мы будем делать все, чтобы город становился лучше. Поздравляю вас, дорогие москвичи, с Новым годом! От всего сердца желаю вам счастья и благополучия! С праздником, дорогие друзья!" – заключил мэр.

Новогодние гулянья в центре Москвы посвятили освоению космоса. На Тверской улице москвичей ждут выступления артистов, концерты и танцевальные конкурсы. Помимо центральных площадок праздника, в Москве можно посетить развлекательные программы на площадях Манежной и Промышленности, на ВДНХ и на Новом Арбате.

Во время новогодних праздников можно посетить также множество столичных театров, музеев и культурно-досуговых объектов, в которых состоятся свыше 1,2 тысячи мероприятий.

Новогоднее поздравление мэра Москвы Сергея Собянина

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