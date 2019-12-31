Парки подготовили праздничную программу на новогодние каникулы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В восьми столичных парках с 1 по 8 января пройдут праздничные мероприятия, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специальную программу подготовил саду имени Н. Баумана, Московская усадьба Деда Мороза, музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно", Парк Горького, "Сокольники", Перовский парк, а также детский парк им. Н. Прямикова.

Гости зон отдыха смогут посмотреть кино на катке, поучаствовать в новогоднем квесте и разучить рождественские колядки. Большинство мероприятий бесплатные.

"Мы приглашаем всех провести новогодние каникулы в городских парках – гулять и развлекаться на свежем воздухе. Наши гости смогут узнать о том, как отмечали в старину Рождество и Новый год, поиграть в русские народные игры, посмотреть спектакли", – рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайтах парков, а также на их страницах в соцсетях.

Ранее сообщалось, что до 12 января в столице продлится фестиваль "Путешествие в Рождество". Он проходит на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года".

Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля совершат путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Открыты 18 бесплатных каруселей.

