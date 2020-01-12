Более 50 площадок "Путешествия в Рождество" будут работать до конца января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 50 площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" будут работать до 31 января, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Таким образом, в этом сезоне работа фестиваля продлится 50 дней. Площадки расположены как в центре Москвы, так и в других округах. По будням они открыты с 11:00 до 21:00, а по выходным – с 10:00 до 22:00.

При этом завершается "Рождественский квест", который проходил на 20 площадках фестиваля с 13 декабря до 12 января.

Зрелищные ледовые шоу москвичи по-прежнему смогут посмотреть на площади Революции и в Новопушкинском сквере. Показы будут идти по пятницам, субботам и воскресеньям. Кроме того, здесь и на остальных 13 фестивальных катках в любой день можно покататься на коньках.

На Новом Арбате посетители смогут освоить сноуборд, а на Школьной улице поиграть в керлинг.

Встретить артистов в костюмах героев европейского рождественского фольклора можно на Манежной площади, а в шале "Рождественская почта" желающие смогут отправить открытки близким.

В кулинарной школе на площади Юности в Зеленограде гостей познакомят с австрийскими и литовскими кулинарными хитами, а на площадке в бульварной зоне 16-го микрорайона — с блюдами по скандинавским рецептам.

Подробное расписание работы площадок можно узнать здесь.

В нынешнем сезоне праздничные мероприятия стартовали 13 декабря 2019 года. Фестивальные площадки разместились по всей Москве и охватили все сферы деятельности – от культуры до спорта. Наиболее понравились гостям ярмарочные ларьки, в которых предлагалось купить праздничные сувениры и попробовать новогодние кулинарные изыски разных стран.

Фестиваль должен был завершить свою работу 12 января, но столичные власти решили продлить его до 31 января. На данный момент известно, что гостями фестиваля стали уже более 21 миллиона человек.

"Путешествие в Рождество" назвали одной из лучших рождественских ярмарок Европы. По версии Deutsche Welle, московский фестиваль стал одной из самых "волшебных" рождественских европейских ярмарок.