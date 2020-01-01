Около 750 тыс человек воспользовались общественным транспортом в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице около 750 тысяч человек воспользовались общественным транспортом в новогоднюю ночь. Это на 20% больше по сравнению с прошлым годом, сообщил Сергей Собянин.



"Уже четвертый раз московский транспорт работал в новогоднюю ночь без перерыва. И впервые бесплатно. В результате его выбрали 750 тысяч москвичей и гостей города – на 20% больше, чем в прошлом году. Это рекорд!", – написал Собянин в Twitter.

Поезда метро и МЦК в новогоднюю ночь работали в круглосуточном режиме без перерывов.

В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы общественного транспорта будет продлен: метрополитен и МЦК – до 02:00, наземный городской пассажирский транспорт – до 03:00. Речь идет о 66 маршрутах, а также о 13 ночных маршрутах.

Стоянка в зоне платного парковочного пространства с 1 по 8 января стала бесплатной.

С 31 декабря по 5 января в центре города проведут более тысячи мастер-классов, посвященных космической теме, в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

Новогодние каникулы в России продлятся по 8 января 2020 года включительно. Первый рабочий день выпадает на четверг, 9 января. Таким образом, после новогоднего отдыха россиян ждет двухдневная рабочая неделя.

