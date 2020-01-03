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18:59

Московское метро назвало рекордный по числу пассажиров день 2019 года

город транспорт метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский метрополитен перевез рекордное число пассажиров в 2019 году 27 декабря. Подземкой в этот день воспользовались более 9,4 миллиона человек, сообщает пресс-служба метро.

В 2018 году пиковые перевозки также приходились на конец декабря. Тогда максимальный пассажиропоток пришелся на 25-е число: метро и МЦК перевезли 9 миллиона 358 тысяч человек.

Востребованность подземки в конце декабря связывают с повышенной активностью горожан в связи с последними предпраздничными рабочими днями уходящего года. Традиционно в предновогодние дни пассажиропоток в метро увеличивается на три–пять процентов по сравнению со среднегодовыми значениями.

Всего за 2019 год метро и МЦК воспользовались свыше 2,56 миллиарда пассажиров. Это на 60 миллионов больше пассажиропотока 2018 года.

В новогоднюю ночь общественным транспортом в столице воспользовались около 750 тысяч человек. Как заявил Сергей Собянин, это на 20% больше по сравнению с прошлым годом.

Автомобилистов на дорогах в новогоднюю ночь, напротив, стало меньше. 659 тысяч машин выехали на улицы Москвы в период с 20:00 до 6:00. Это на 0,8 % (5 тысяч) меньше, чем год назад.

Поезда метро и МЦК в новогоднюю ночь работали круглосуточно без перерывов. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы общественного транспорта тоже продлят: метро и МЦК – до 2:00, наземного транспорта – до 3:00. Речь идет о 66 маршрутах, а также о 13 ночных маршрутах.

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