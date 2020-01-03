В Рождественскую ночь ряд маршрутов общественного транспорта проработает до 3:00

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В Рождественскую ночь основные маршруты наземного общественного транспорта будут работать до 3:00. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУП "Мосгортранс".

"Свыше 160 наиболее востребованных маршрутов автобуса, троллейбуса, электробуса и трамвая будут работать до 3:00 в ночь с 6 на 7 января. Это позволит москвичам с комфортом добраться домой после посещения наиболее популярных в Рождественскую ночь храмов и церквей", - рассказали в пресс-службе компании-перевозчика.

Для транспортировки пассажиров "Мосгортранс" выделит 450 автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев. До 3 часов ночи будут работать, в том числе, межрайонные маршруты и те, которые соединяют отдельные районы Москвы с местами народных гуляний.

Ознакомиться с официальным списком маршрутов, которые будут доступны в Рождественскую ночь, можно на официальном сайте ГУП "Мосгортранс". Кроме того, без изменений остаются регулярные ночные маршруты автобусов и трамваев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новые тарифы для проезда на общественном транспорте. Соответствующее распоряжение вступило в силу с 1 января 2020 года.

