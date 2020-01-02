Столичные парковки будут бесплатными 70 дней в 2020 году

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Столичные парковки будут бесплатными в течение 70 дней в 2020 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Бесплатная парковка в праздники будет доступна на всех улицах. Платными в этот период остаются лишь плоскостные парковки со шлагбаумами. По воскресеньям на тех улицах, где нет дневного тарифа в размере 380 рублей в час, парковку тоже сделают бесплатной.

Бесплатно оставить автомобиль на любой улице можно будет в 21 праздничный день. Это новогодние каникулы с 1 по 8 января, 23 и 24 февраля, 8 и 9 марта, а также 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая. Кроме того, праздничными днями будут 12, 13 июня и 4 ноября.

ГКУ "АМПП" просит водителей соблюдать правила парковки в новогодние праздники. В связи с множеством праздничных мероприятий в городе перекрыт ряд улиц, а на некоторых участках ограничено движение транспорта.

В декабре в АМПП назвали самые частые ошибки городских автомобилистов. Это неверно введенный номер автомобиля и неверно указанная парковочная зона. Помимо прочего, водители часто ошибались при выборе мест для парковки. Они оставляли свои машины на местах для грузовиков и автобусов, где запрещена стоянка легкового транспорта.

В АМПП призвали быть внимательнее при оплате парковки, проверять введенную при оплате информацию, следовать указаниям дорожных знаков и обращать внимание на информационные щиты на парковках. Специальные места для грузовиков или автобусов всегда отмечены дорожными знаками и специальными информационными табличками.