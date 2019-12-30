Автомобилистов попросили соблюдать правила парковки в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичных водителей попросили соблюдать правила парковки в новогодние праздники. В связи с множеством праздничных мероприятий в городе перекрыт ряд улиц, а на некоторых участках ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба ГКУ "АМПП".

"ГКУ "АМПП" просит автомобилистов быть особенно внимательными на дорогах и при парковке в праздничные дни, а также оставлять автомобили только в разрешенных для этого местах. Помните, что неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной возникновения аварий и других происшествий на дорогах", – говорится в сообщении.

В АМПП напомнили, что в праздники с 1 по 8 января парковка на столичных улицах будет бесплатной, плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.

Ранее стало известно, что метрополитен и МЦК в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января будут работать в круглосуточном режиме. В Рождество (в ночь с 6 на 7 января) для пассажиров продлят время работы до 02:00. Также продлят движение поездов МЦД и пригородного сообщения. А канатная дорога на Воробьевых горах будет работать в новогоднюю ночь до 05:00.

Кроме того, в новогоднюю и рождественскую ночи часть маршрутов наземного транспорта (автобусы, троллейбусы и трамваи) увеличат время работы, а некоторые будут работать круглосуточно. Проезд в метро, на МЦК и наземном транспорте с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января будет бесплатным.

