Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

13:18

Канатная дорога будет работать в новогоднюю ночь до 05:00

город транспорт праздники

Фото: Москва 24/Екатерина Шумеева

Канатная дорога на Воробьевых горах будет работать в новогоднюю ночь до 05:00. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу канатки.

"В период новогодних праздников мы постарались максимально увеличить часы работы канатной дороги, чтобы все успели прокатиться. 31 декабря ждем вас с 11:00 до 05:00 1 января (до 23:00 – тариф пятницы, с 23:00 до 05:00 – тариф выходного дня)", – говорится в сообщении.

В понедельник, 30 декабря, канатка будет принимать гостей с 16:00 до 21:00 по тарифу понедельника. 1 января она будет работать с 16:00 до 23:00 по тарифу выходного дня. С 2 по 8 января – с 10:00 до 23:00 также по тарифу выходного дня.

Кроме того, в пресс-службе канатной дороги добавили, что первого пассажира 2020 года ждет специальный подарок от Московской канатной дороги.

Ранее сообщалось, что проезд в метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным. Платить за проезд не понадобится с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Время движения поездов МЦД и пригородного сообщения в новогоднюю и рождественскую ночи продлят до 02:00. Стоянка в зоне платного парковочного пространства с 1 по 8 января будет бесплатной.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика