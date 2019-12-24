Канатная дорога будет работать в новогоднюю ночь до 05:00

Фото: Москва 24/Екатерина Шумеева

Канатная дорога на Воробьевых горах будет работать в новогоднюю ночь до 05:00. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу канатки.

"В период новогодних праздников мы постарались максимально увеличить часы работы канатной дороги, чтобы все успели прокатиться. 31 декабря ждем вас с 11:00 до 05:00 1 января (до 23:00 – тариф пятницы, с 23:00 до 05:00 – тариф выходного дня)", – говорится в сообщении.

В понедельник, 30 декабря, канатка будет принимать гостей с 16:00 до 21:00 по тарифу понедельника. 1 января она будет работать с 16:00 до 23:00 по тарифу выходного дня. С 2 по 8 января – с 10:00 до 23:00 также по тарифу выходного дня.

Кроме того, в пресс-службе канатной дороги добавили, что первого пассажира 2020 года ждет специальный подарок от Московской канатной дороги.

Ранее сообщалось, что проезд в метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным. Платить за проезд не понадобится с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Время движения поездов МЦД и пригородного сообщения в новогоднюю и рождественскую ночи продлят до 02:00. Стоянка в зоне платного парковочного пространства с 1 по 8 января будет бесплатной.

