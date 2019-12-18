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Москва 24

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19:10

В новогодние праздники в центре Москвы введут особый режим

город праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В новогодние праздники на некоторых улицах в центре Москвы введут особый режим для доступа граждан, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.

С 31 декабря по 5 января такой режим будет действовать в границах Тверской и Моховой улиц, Охотного Ряда, Манежной площади, Театрального проезда, площади Революции и Красной площади.

Чтобы попасть на праздничные мероприятия, необходимо будет пройти через контрольно-пропускные пункты. Там же будет проводиться досмотр.

Также группы расположат на пересечении Театрального проезда с Рождественкой, на Никольской улице, Ильинке, Москворецкой улице и у храма Василия Блаженного.

Лица в состоянии алкогольного опьянения, граждане с оружием и предметами, которые могут быть использованы в качестве такового, допускаться не будут.

Запрещен пронос любых напитков и пиротехнических изделий. Эти предметы будут изымать на входе.

В местах проведения праздничных мероприятий припаркованные машины будут увозить с помощью эвакуаторов. Проезд автотранспорта к местам праздничных мероприятий будет закрыт.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением общероссийской новогодней елки 25 декабря будет перекрыто движение в районе Васильевского Спуска.

Полностью перекроют Большой Москворецкий мост, улицы Варварку и Ильинку, а также Москворецкую улицу – от въезда в подземную парковку парка "Зарядье" до Большого Москворецкого моста.

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