В метро назвали 5 главных дел до конца праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский метрополитен назвал пять главных дел, которые нужно успеть сделать москвичам и гостям города до окончания новогодних праздников, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Первым делом нужно прокатиться на новогодних поездах.

"В этом году в метро запустили сразу 21 новогодний поезд. 20 составов оформлены в единой общегородской концепции празднования Нового года", – говорится в сообщении.

Затем нужно посетить каток на станции МЦК Лужники. Он будет работать до 15 января, вход бесплатный. В пресс-службе отметили, что на каток можно прийти со своими коньками или бесплатно взять их в прокате.

Также до окончания новогодних праздников необходимо сделать селфи с елками или bullet time-фото. На станциях "Курская", "Пушкинская", "Белорусская" и "Парк культуры" можно сделать селфи в красно-серебристых оттенках.

Кроме того, пассажиров пригласили послушать музыку на площадках проекта "Музыка в метро". В пресс-службе отметили, что "Музыка в метро" – первый в истории страны проект подобного рода, получивший настолько масштабное развитие.

Ну а пятым обязательным делом, по версии метрополитена, является посещение центра профориентации столичной подземки. Там представлены уникальные экспонаты, позволяющие детально познакомиться с работой крупнейшего транспортного предприятия столицы.

А в 2020 году Московский метрополитен проведет более 130 экскурсий в электродепо, в том числе запланировано проведение 12 ночных экскурсий. В депо "Красная Пресня" можно будет увидеть технический состав, который по ночам обслуживает тоннели и станции. В электродепо "Калужское" экскурсантов проведут на закрытую еще в 1974 году станцию "Калужская". Каждая экскурсия завершается выездом из депо на поезде до ближайшей станции.

