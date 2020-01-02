В метро назвали 5 главных дел до конца праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московский метрополитен назвал пять главных дел, которые нужно успеть сделать москвичам и гостям города до окончания новогодних праздников, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Первым делом нужно прокатиться на новогодних поездах.
"В этом году в метро запустили сразу 21 новогодний поезд. 20 составов оформлены в единой общегородской концепции празднования Нового года", – говорится в сообщении.
Затем нужно посетить каток на станции МЦК Лужники. Он будет работать до 15 января, вход бесплатный. В пресс-службе отметили, что на каток можно прийти со своими коньками или бесплатно взять их в прокате.
Также до окончания новогодних праздников необходимо сделать селфи с елками или bullet time-фото. На станциях "Курская", "Пушкинская", "Белорусская" и "Парк культуры" можно сделать селфи в красно-серебристых оттенках.
Кроме того, пассажиров пригласили послушать музыку на площадках проекта "Музыка в метро". В пресс-службе отметили, что "Музыка в метро" – первый в истории страны проект подобного рода, получивший настолько масштабное развитие.
Ну а пятым обязательным делом, по версии метрополитена, является посещение центра профориентации столичной подземки. Там представлены уникальные экспонаты, позволяющие детально познакомиться с работой крупнейшего транспортного предприятия столицы.
А в 2020 году Московский метрополитен проведет более 130 экскурсий в электродепо, в том числе запланировано проведение 12 ночных экскурсий. В депо "Красная Пресня" можно будет увидеть технический состав, который по ночам обслуживает тоннели и станции. В электродепо "Калужское" экскурсантов проведут на закрытую еще в 1974 году станцию "Калужская". Каждая экскурсия завершается выездом из депо на поезде до ближайшей станции.
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