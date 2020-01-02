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Общество

13:19

Более 130 экскурсий в электродепо пройдут в 2020 году

город общество досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский метрополитен проведет в 2020 году более 130 экскурсий в электродепо, сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Московский метрополитен в рамках совместного проекта с Музеем Москвы "Метротур" проведет более 130 экскурсий в электродепо, в том числе запланировано проведение 12 ночных экскурсий", – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в депо "Красная Пресня" можно будет увидеть технический состав, который по ночам обслуживает тоннели и станции. В электродепо "Калужское" экскурсантов проведут на закрытую еще в 1974 году станцию "Калужская". Каждая экскурсия завершается выездом из депо на поезде до ближайшей станции.

Ранее сообщалось, что экспертная комиссия Российского военно-исторического общества (РВИО) выбрала 60 историй героев войны, которые разместят в поездах метро.

Рассказы об участниках Великой Отечественной войны прислали пользователи портала "Активный гражданин" в рамках проекта "Путь к Победе". Об историях фронтовиков узнают пассажиры подземки. Тематический состав, который запустят в феврале 2020 года, будет курсировать в течение полугода по Кольцевой линии метро.

В список вошли Николай Антоненко, Андрей Вазиков, Василий Воропаев, Феодосий Донской и другие герои войны. Всего комиссия выбирала из 200 историй.

Необычные экскурсии в метро

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