Почти 12 тыс человек приняли участие в спортивных мастер-классах в центре столицы

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Около 12 тысяч человек за два дня поучаствовали в спортивных мастер-классах на центральных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
"Большим успехом пользуются спортивные объекты на центральных фестивальных площадках – на улице Тверской и прилегающих улицах. Только за первые два дня их работы (31 декабря и 1 января) в спортивных мастер-классах поучаствовали почти 12 тысяч человек", – приводит текст сообщения Агентство "Москва".
В оргкомитете пояснили, что 2,2 тысячи посетителей в возрасте до 12 лет покатались на тюбингах по специальной 100-метровой трассе, которая расположена на улице Тверской в районе пересечения с Газетным переулком. Здесь же можно посмотреть показательные выступления сноубордистов-профи, которые проводятся в начале каждого часа.
Кроме того, 3 тысячи посетителей покатались на гимнастических "Космических качелях" рядом с домом №6/3 на улице Тверской.
Отмечается, что всего в центре столицы работают шесть масштабных спортивных объектов. Более 100 профессиональных спортсменов обучают на них посетителей и выступают с показательной программой.
В Новогодние каникулы горожан ждет насыщенная программа в центре и округах. В центре Москвы перекрыли несколько улиц.
Добраться до фестивальных площадок поможет общественный транспорт.
В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы общественного транспорта будет продлен: метрополитен и МЦК – до 02:00, наземный городской пассажирский транспорт – до 03:00. Речь идет о 66 маршрутах, а также о 13 ночных маршрутах.
Стоянка в зоне платного парковочного пространства с 1 по 8 января будет бесплатной.
С 31 декабря по 5 января в центре города проведут более тысячи мастер-классов, посвященных космической теме.
Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся по 8 января 2020 года включительно. Первый рабочий день в будущем году выпадает на четверг, 9 января. Таким образом, после новогоднего отдыха россиян ждет двухдневная рабочая неделя.
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