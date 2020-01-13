Пять столичных музеев изменили дни бесплатных посещений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пять столичных музеев, участвующих в проекте "Московская музейная неделя", изменили расписание бесплатных посещений в 2020 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Изменения коснулись музея-заповедника "Кузьминки-Люблино", музейно-мемориального комплекса "История танка Т-34", Государственного музея Маяковского, Государственного биологического музея имени Тимирязева и музея Парка Горького.

Первая музейная неделя в Москве в наступившем году пройдет с 13 по 19 января. В комплексе "История танка Т-34" пройдет выставка детских работ, в Биологическом музее 16 января откроется выставка японской живописи, а в музее Парка Горького – большая юбилейная выставка "Парк Горького. Начало".

Проект "Московская музейная неделя" стартовал в апреле минувшего года. Каждую третью неделю месяца москвичи могут бесплатно посещать столичные музеи и галереи. За каждой площадкой закреплен определенный день бесплатной работы. Участие в проекте принимают около 80 столичных культурных площадок.

Ранее сообщалось, что обновленный Подземный музей в парке "Зарядье" откроется для москвичей и гостей столицы 14 января. Первая выставка будет посвящена художникам Александру Виноградову и Владимиру Дубосарскому.

