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Москва 24

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Общество

05:23

Рождественский фестиваль Коляда-театра стартует в Москве

культура общество театр

Фото: Москва 24

В Москве в Театральном центре "На Страстном" пройдет большой рождественский фестиваль екатеринбургского Коляда-театра. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Отмечается, что в рамках фестиваля будет показано 44 спектакля. 32 из них будут поставлены на сцене Театрального центра "На Страстном". Еще 9 спектаклей состоится в Боярских Палатах и 3 – в Ясенево.

В гастрольном туре в столицу участвует 44 человека, в числе которых артисты и персонал.
Коляда-театр является частным независимым коллективом. Он существует только за сет доходов от постановок. По версии Forbes, Коляда-театр входит в топ-10 лучших провинциальных театров России.

Ранее сообщалось, что более 400 детей из многодетных и малоимущих семей побывали на елке в Музее Победы. Гости праздника смогли насладиться музыкой в исполнении оркестра и посмотреть кукольное шоу.

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