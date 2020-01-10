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Москва 24

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Культура

13:47

Обновленный Подземный музей в "Зарядье" откроется 14 января

культура досуг город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обновленный Подземный музей в парке "Зарядье" откроется для москвичей и гостей столицы 14 января. Первая выставка будет посвящена художникам Александру Виноградову и Владимиру Дубосарскому. Об этом сообщает ТАСС.

Музей станет площадкой, на которой будет представлено искусство разных эпох и стилей. Экспозиции будут сочетать наглядную демонстрацию живописи и скульптуры с мультимедийным представлением.

"Первая выставка посвящена наиболее яркому и успешному художественному дуэту нулевых – Александру Виноградову и Владимиру Дубосарскому. Для посетителей выставка откроется 14 января и продлится до 2 февраля", – уточнили в музее.

Уточняется, что в условиях быстрого усвоения визуальной и текстовой информации Подземный музей позволит посетителям быстро познакомиться с самыми важными художественными явлениями и мастерами.

Ранее сообщалось, что Пушкинский музей объявил планы на 2020 год. В марте в Главном здании откроется проект "От Дюрера до Матисса. Пять веков европейского рисунка из собрания музея. Выставка рисунков из коллекции музея объединит почти 200 работ.

В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков в марте также стартует проект "Тату", который пройдет совместно с парижским Музеем на набережной Бранли. На выставке, посвященной искусству татуировки, покажут около 150 произведений.

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