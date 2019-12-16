Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

13:28

Пушкинский музей введет именные билеты в 2020 году

культура общество

Фото: The City/Михаил Голденков

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина введет именные билеты в 2020 году. Об этом рассказала директор музея Марина Лошак, сообщает ТАСС.

По ее словам, такая мера позволит бороться с перекупщиками билетов. Именные билеты будут продаваться на самые важные выставки, где будет очень много посетителей.

"Люди скупают билеты и потом продают их прямо в очередях за огромные деньги. Это отвратительно. Поэтому сделаем именные билеты – как они сделаны в Большом театре", – отметила Лошак.

Ранее сообщалось, что перекупщики вновь приобрели все билеты в Большой театр. На официальном сайте театра уже нет билетов на популярный балет "Щелкунчик", зато их можно приобрести у перекупщиков. При этом стоимость билетов составляет от 45 тысяч до 120 тысяч рублей.

В ноябре Госдума приняла закон о штрафах до 1 миллиона рублей за незаконную перепродажу билетов в театры, музеи, на концерты и выставки. За незаконную перепродажу билетов граждан могут оштрафовать на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, должностных лиц – на 150 тысяч до 400 тысяч рублей.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика