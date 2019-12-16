Пушкинский музей введет именные билеты в 2020 году

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Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина введет именные билеты в 2020 году. Об этом рассказала директор музея Марина Лошак, сообщает ТАСС.

По ее словам, такая мера позволит бороться с перекупщиками билетов. Именные билеты будут продаваться на самые важные выставки, где будет очень много посетителей.

"Люди скупают билеты и потом продают их прямо в очередях за огромные деньги. Это отвратительно. Поэтому сделаем именные билеты – как они сделаны в Большом театре", – отметила Лошак.

Ранее сообщалось, что перекупщики вновь приобрели все билеты в Большой театр. На официальном сайте театра уже нет билетов на популярный балет "Щелкунчик", зато их можно приобрести у перекупщиков. При этом стоимость билетов составляет от 45 тысяч до 120 тысяч рублей.

В ноябре Госдума приняла закон о штрафах до 1 миллиона рублей за незаконную перепродажу билетов в театры, музеи, на концерты и выставки. За незаконную перепродажу билетов граждан могут оштрафовать на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, должностных лиц – на 150 тысяч до 400 тысяч рублей.

