Перекупщики продают билеты в Большой театр за 120 тыс рублей

Перекупщики требуют за билеты в Большой театр 120 тысяч рублей

Перекупщики снова приобрели все билеты в Большой театр, несмотря на меры, которые должны были этому помешать. Как сообщает телеканал Москва 24, на официальном сайте уже нет билетов, зато их можно приобрести у перекупщиков. Однако их стоимость составляет от 45 тысяч рублей до 120 тысяч рублей.

Журналист и оператор телеканала приехали к Большому театру, чтобы купить четыре билета на балет "Щелкунчик", однако в кассе их не оказалось. Когда они покинули здание, подошли спекулянты. Неизвестные подтвердили, что билетов на этот балет действительно нет, но если желающие готовы заплатить по 40 тысяч за один билет, тогда есть шанс попасть на "Щелкунчика".

"Готовьте имена, фамилии и номера документов того, кто идет. Фамилия будет напечатана на билете. Вчера как раз на 4-е число четыре билета, 12 ряд, появились, еще будут появляться", – сказал перекупщик.

Четыре билета должны были стоить около 30 тысяч рублей, однако перекупщики попросили 160 тысяч рублей.

Несмотря на принятый закон о спекуляции, ситуация с билетами, по словам граждан, не улучшилась.

Елена Ивченко, которая хотела посмотреть "Щелкунчика", пришла за билетами в Большой театр 27 сентября. Почти весь вечер девушка простояла в очереди.

"Старт продаж был где-то 28 сентября, а 27 сентября вечером, после работы, я пошла к зданию Большого театра, чтобы занять очередь. Там уже были люди с тетрадками, в которые записывали фамилию и номер в очереди. В двенадцать часов ночи выходят охранники и выносят браслеты с номерами. И с этим браслетом ты возвращаешься на следующий день, когда открываются кассы, и встаешь в эту очередь" – рассказала Ивченко.

По ее словам, она оказалась в очереди сороковой, а за ней было еще 450 человек. В итоге два официальных билета она купила за 5 тысяч рублей.

По словам эксперта в области информационных технологий Александра Вураско, не рекомендуется покупать билеты в театр в интернете.

"На сайтах, которые создают злоумышленники, например, нет сведений об организации, о юридическом лице, или такие сведения вымышленные. Также злоумышленники стараются заставить жертву совершить покупку как можно быстрее – количество билетов ограничено, идет обратный отсчет и так далее. Все для того, чтобы заставить человека ввести данные карты и оплатить покупку", – рассказал Вураско. При этом нет никакой гарантии, что билеты привезут.

Как рассказала телеканалу Елена Казначева, которая чуть не попалась на обман, ей поступило интересное предложение пойти на спектакль в театр Терезы Дуровой.

"Я заинтересовалась, артисты были вообще замечательные. Сказала, что я обязательно – вечером мы созвонимся с вами, переговорю с подругой на предмет посещения данного спектакля. Посмотрела на афише самой Терезы Дуровой, там не было такого спектакля, тогда я поняла, что нас разводят с обещанием привезти билеты, то есть деньги взять, обмануть, так скажем", – рассказала Казначева.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о штрафах до 1 миллиона рублей за незаконную перепродажу билетов в театры, музеи, на концерты и выставки. Согласно документу, за незаконную перепродажу билетов граждан могут оштрафовать на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, должностных лиц – на 150 тысяч до 400 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – на 200 тысяч до 500 тысяч рублей, а юридических лиц – на сумму от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.

