Госдума приняла закон о "билетной мафии"

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о "билетной мафии", предусматривающий меры по ограничению спекуляции билетами, сообщает Агентство "Москва".

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, перекупщики приобретают билеты на спектакли, затем перепродают их по цене в разы дороже, обирая граждан. Не сумев их продать, они возвращают билеты театру, получая при этом полную стоимость, продолжил он.

Володин подчеркнул, что это большая проблема, и от этого страдают и зрители, и театры.

"Для примера, сумма возврата билетов недобросовестными покупателями в Театре Наций за театральный сезон составляет в среднем более трех миллионов рублей", – добавил парламентарий.

Законопроект обязывает организации культуры и музеи размещать у себя на сайтах информацию о ценах на билеты на культурно-зрелищные мероприятия (концерты, спектакли, выставки, шоу, спектакли) и о лицах, уполномоченных продавать эти билеты.

Минкультуры РФ наделят полномочием утверждать форму билета, абонемента или экскурсионной путевки как бланки строгой отчетности, содержащие необходимые реквизиты. При этом организации культуры смогут самостоятельно оформлять билеты. Правила возврата билетов будет регулировать правительство РФ.

Правительству РФ передаются полномочиями по установлению правил и условий по которым посетители могут возвращать билеты в случае отказа от посещения зрелищного мероприятия в связи с документально подтвержденными обстоятельствами. Если возврат не связан с болезнью посетителя либо смертью лица, являвшегося членом его семьи, посетитель имеет право вернуть полную стоимость билета при возврате не позднее чем за 10 дней, 50% стоимости – менее чем за 10 дней, но не позднее чем за пять дней, 30% – менее чем за пять дней, но не позднее чем за три дня.

Билеты, абонементы и экскурсионные путевки (за исключением именных), реализованные в рамках специальных программ и акций, по решению реализовавших их организаций могут не приниматься к возврату. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2019 года.