Госдума приняла во втором чтении законопроект против билетных спекулянтов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает меры по ограничению спекуляции билетами, сообщает Агентство "Москва".

Законопроект обязывает организации культуры и музеи размещать у себя на сайтах информацию о ценах на билеты на культурно-зрелищные мероприятия (концерты, спектакли, выставки, шоу, спектакли), и о лицах, уполномоченных продавать эти билеты.

Минкультуры РФ наделят полномочием утверждать форму билета, абонемента или экскурсионной путевки как бланки строгой отчетности, содержащие необходимые реквизиты. При этом организации культуры смогут самостоятельно оформлять билеты. Правила возврата билетов будет регулировать правительство РФ.

Если возврат не связан с болезнью посетителя либо смертью лица, являвшегося членом его семьи, посетитель имеет право вернуть полную стоимость билета при возврате не позднее чем за 10 дней, 50% стоимости – менее чем за 10 дней, но не позднее чем за пять дней, 30% – менее чем за пять дней, но не позднее чем за три дня.

Организациям культуры оставят право не возвращать стоимость льготных билетов. В случае принятия закон должен вступить в силу 1 сентября 2019 года.

Автор законопроекта, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская полагает, что этот законопроект "практически полностью решает проблему билетных спекулянтов в том виде, с которой обратились к нам наши ведущие коллективы".

