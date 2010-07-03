В Госдуме предложили сделать билеты в театр невозвратными

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комитет Госдумы по культуре рекомендовал принять во втором чтении законопроект о порядке продажи и возврата билетов на культурно-зрелищные мероприятия (концерты, спектакли, выставки, шоу, спектакли). Об этом РБК сообщил член комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

В новой версии законопроекта депутаты предлагают следующую схему: при возврате билета более чем за десять дней до мероприятия, обратно можно получить всю сумму; если билет пытаются вернуть за пять дней, вернуть можно 50% от стоимости, а за три-четыре дня – 30%.

При отказе менее чем за три дня возвраты не будут предусмотрены. Депутаты предполагают, что это поможет бороться со спекулянтами.

Отмечается, что недобросовестные покупатели приобретают билеты на мероприятия, чтобы их перепродать. Если же билеты никто не купил, то они пытаются их вернуть в кассу.

Ранее сообщалось, что в Госдуме подготовили законопроект, который предусматривает возврат денег за билеты в театр заболевшим зрителям.

То, что зритель не пришел на спектакль или концерт по уважительной причине, еще нужно будет доказать – например, предоставить больничный. Также вернут деньги и тем, кто пропустил культурное мероприятие из-за смерти родственника. Подтверждающие документы также потребуют в кассе.