Невозвратные билеты начали действовать на железной дороге

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Первые поезда, на которые можно было купить невозвратные билеты, отправятся 19 апреля по маршрутам из Москвы в Ижевск, Санкт-Петербург и Адлер, из Воронежа и Уфы в Москву, а из Ростова-на-Дону в Адлер, передает ТАСС.

Ожидается, что введение невозвратного тарифа позволит сэкономить от 5% до 20% от цены билета. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки.

Продажи билетов по данному тарифу стартовали 20 января на поезда, отправляющиеся в рейс с 19 апреля. Сообщается, что пассажиры выкупили около 70% доступных по невозвратному тарифу билетов.

В планах РЖД поэтапно расширить перечень поездов, билеты на которые можно купить по такому тарифу. Уточняется, что речь идет о сидячих местах в купе, в плацкарт такие билеты не продают.

Оценить востребованность "невозвратных" тарифов планируется к 1 мая.

В Федеральной пассажирской компании напомнили, что невозвратные билеты на поезд стоит покупать только в случае полной уверенности в поездке.