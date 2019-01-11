РЖД назвали первые поезда с невозвратными билетами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Продавать невозвратные билеты в пилотном режиме начнут в поезда дальнего следования Москва – Воронеж и Москва – Ижевск. Об этом сообщает газета "Гудок".

Приобрести первые невозвратные билеты можно будет с 20 января. Ожидается, что в дальнейшем их продажа распространится и на другие направления.

Из общего числа мест в вагонах невозвратными станут лишь некоторые билеты. Это значит, что у пассажиров будет выбор. Невозвратные билеты могут оказаться в вагонах СВ, купе и с местами для сидения в нерегулируемом сегменте. А вот плацкарта и общих вагонов нововведения не коснутся.

Стоимость невозвратного билета будет ниже, чем обычного. Экономия составит от 5 до 20%. А вот разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода поездки. В ряде случаев невозвратный билет можно сдать. Речь идет о внезапной болезни пассажира или совместно следующего с ним члена семьи и других экстраординарных событиях, а также отмене или задержке отправления поезда.