РЖД назвали первые поезда с невозвратными билетами

Продавать невозвратные билеты в пилотном режиме начнут в поезда дальнего следования Москва – Воронеж и Москва – Ижевск. Об этом сообщает газета "Гудок".
Приобрести первые невозвратные билеты можно будет с 20 января. Ожидается, что в дальнейшем их продажа распространится и на другие направления.
Из общего числа мест в вагонах невозвратными станут лишь некоторые билеты. Это значит, что у пассажиров будет выбор. Невозвратные билеты могут оказаться в вагонах СВ, купе и с местами для сидения в нерегулируемом сегменте. А вот плацкарта и общих вагонов нововведения не коснутся.
Стоимость невозвратного билета будет ниже, чем обычного. Экономия составит от 5 до 20%. А вот разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода поездки. В ряде случаев невозвратный билет можно сдать. Речь идет о внезапной болезни пассажира или совместно следующего с ним члена семьи и других экстраординарных событиях, а также отмене или задержке отправления поезда.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.