Вступил в силу закон о невозвратных билетах для ж/д транспорта

Закон, предполагающий введение невозвратных билетов для железнодорожного транспорта, вступил в силу 1 января 2019 года.
При введении невозвратного билета в линейку тарифов, вернуть деньги за проездной документ удастся только в связи с болезнью пассажира, его травмированием в результате несчастного случая, внезапной болезнью родственника, путешествующего с пассажиром, смертью члена семьи (необходим подтверждающий документ) и в связи с отменой или задержкой поезда.
Ранее сообщалось, что федеральная пассажирская компания (ФПК) с 20 января 2019 года начнет продавать билеты по невозвратному тарифу для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения. Отмечалось, что цена поездки в этом случае будет ниже.
Введение невозвратных билетов позволит сэкономить от 5 до 20 процентов от цены билета. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки.
В ноябре в Генпрокуратуре рассказали, как вернуть деньги за невозвратные авиабилеты. Компенсировать стоимость билета можно в том случае, если пассажир не попал на борт не по своей вине. Соответствующие требования содержатся в законодательстве.
Если пассажир не смог вылететь не по своей вине, в Генпрокуратуре советуют сначала написать заявление в авиакомпанию, а уже потом, если она бездействует, обращаться за помощью к ним. Также в ведомстве отметили, что пассажир, приобретающий невозвратный билет, добровольно отказывается от некоторых льгот в обмен на более низкую стоимость.
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