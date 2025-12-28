Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02:59

Происшествия

Режим ЧС введен в двух поселках Камчатки из-за отключения электричества

Фото: depositphotos/chungking

В двух поселках Елизовского района Камчатского края был введен режим ЧС из-за отключения света после мощного циклона. Об этом сообщила пресс-служба районной комиссии.

Режим ЧС установлен в границах поселков Лесной и Березняки. Причиной аварии с электроснабжением стали последствия мощного циклона, который обрушился на Камчатку в субботу, 27 декабря. Стихия сопровождалась ураганным ветром и сильными осадками, что привело к многочисленным обрывам линий электропередачи.

В настоящее время в пострадавших поселках развернуты пункты временного размещения и организовано горячее питание для жителей. Специалисты аварийных служб ведут работы по восстановлению поврежденных электросетей.

Ранее свыше 330 тысяч жителей Херсонской области остались без света из-за удара ВСУ. В результате атаки оказалась повреждена высоковольтная линия электропередачи "Джанкой – Мелитополь". Без электроэнергии находились 450 населенных пунктов.

