Свыше 330 тысяч жителей Херсонской области остались без света из-за удара ВСУ

Фото: 123RF.com/karimpard

Более 330 тысяч жителей Херсонской области остались без электричества из-за украинской атаки по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Удар был нанесен Украиной в ночь на 14 декабря. В результате оказалась повреждена высоковольтная линия электропередачи "Джанкой – Мелитополь". Из-за этого жители Херсонской области из 450 населенных пунктов остались без света.

В настоящее время электроснабжение в Херсонской области удалось возобновить по резервной схеме. Специалисты продолжают постепенно подключать всех абонентов к электроэнергии.

"Спасибо энергетикам и всем оперативным службам за слаженную работу в ночную смену", – заявил Сальдо.

Отключение электроэнергии произошло и в части населенных пунктов Запорожской области. Глава региона Евгений Балицкий сообщил, что причины произошедшего уточняются. Оперативные бригады проводят переключения на резервные источники питания.

