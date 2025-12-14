00:18Происшествия
Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без света
Фото: depositphotos/chungking
В части населенных пунктов Запорожской области произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
Губернатор подчеркнул, что причины произошедшего в настоящий момент уточняются. Оперативные бригады проводят переключения на резервные источники питания.
Ранее Украина нанесла удар по объектам критической инфраструктуры в Запорожской области. В результате которого повреждения получила подстанция Васильевской РЭС.
Из-за чего от электроснабжения были отключены 5 тысяч абонентов из сел Орлянское, Ясная Поляна, Видножино, Малая и Великая Белозерка.