Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объектам критической инфраструктуры в Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

В результате атаки была повреждена подстанция Васильевской РЭС. Балицкий добавил, что на время проведения восстановительных работ будут отключены 5 тысяч абонентов из сел Орлянское, Ясная Поляна, Видножино, Малая и Великая Белозерка.

Ранее дежурные силы ПВО за три часа сбили 13 дронов ВСУ над пятью российскими регионами. Атаки происходили в пятницу, 14 ноября, с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Над Ростовской областью и над Крымом сбили по пять БПЛА. По одному – над Воронежской, Брянской и Белгородской областями.

