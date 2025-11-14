Форма поиска по сайту

14 ноября, 13:19

Политика

ВС России нанесли 6 ударов по объектам ВСУ за неделю

Фото: mil.ru

Армия России за неделю нанесла массированный и 5 групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает RT со ссылкой на сводку Минобороны РФ.

По данным ведомства, целью атак стали предприятия военной промышленности Украины и объекты газоэнергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.

Кроме того, были поражены транспортная инфраструктура ВСУ, военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских военных, националистов и зарубежных наемников.

Ранее ВС РФ нанесли удары по аэродромам ВСУ и складам с реактивными снарядами. Более того, они атаковали центр радиоразведки, цеха сборки и места хранения дронов. Для уничтожения целей российские военные применили высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Минобороны сообщило о взятии под контроль двух населенных пунктов в зоне СВО

политика

Главное

