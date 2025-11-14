ВС РФ освободили Орестополь в Днепропетровской области и зачистили Рог в ДНР

Фото: mil.ru

Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов, среди которых оказался Орестополь в Днепропетровской области, который был взят за сутки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Орестополь Днепропетровской области. Кроме того, <...> освобождены населенные пункты Даниловка, Волчье Днепропетровской области, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное Запорожской области", – уточнили в оборонном ведомстве.

В ходе операции по взятию Орестополя, площадь которого превышает 12 квадратных километров, бойцы зачистили более 250 зданий. Как отметили в Минобороны, в бою с 36-й гвардейской мотострелковой бригадой 29-й армии "Восточной" группировки войск участвовала 67-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Противник потерял более роты личного состава и свыше 10 единиц бронетехники.

Вместе с тем была завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог, расположенного вблизи Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее ВС РФ ударили по пункту управления бригады радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских боевиков. Цель поразили с помощью БПЛА "Герань-2".

До этого Воздушно-космические силы (ВКС) России атаковали главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины. Удар нанесли гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".