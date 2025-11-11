Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска полностью освободили восточную часть Купянска. Сделать это удалось благодаря подразделениям группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Купянска Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника", – добавили в оборонном ведомстве.

При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорваться к окруженным подразделениям. В течение суток была отражена атака подразделений 1-й бригады нацгвардии на юге населенного пункта Купянск-Узловой c целью деблокирования окруженных подразделений.

Кроме того, по данным министерства, в Красноармейске сейчас ведутся наступательные действия в северо-западных и восточных кварталах, а также на территории вагонного депо железнодорожного вокзала. Всего за сутки освобождены 256 зданий.

Как сообщалось ранее, положение украинских группировок, окруженных в Купянске и Красноармейске, стремительно ухудшается. ВСУ непрерывно несут потери от ударов российских войск. Армия России не оставила противнику никакого шанса на спасение, кроме добровольной сдачи в плен.

В частности, российские войска в Купянске до этого уничтожили группу из семи боевиков ВСУ, которые пытались вырваться из города на двух боевых бронированных машинах.

