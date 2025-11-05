Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в Купянске говорят о том, что он утратил связь с реальностью, передает RT со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве указали на слова Зеленского о том, что в Купянске ВСУ якобы проводят "зачистку оставшихся 60 русских".

"Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью и, слушая лживые доклады (главнокомандующего ВСУ Александра. – Прим. ред.) Сырского, совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле", – подчеркнули в Минобороны.

Однако это также может указывать на то, что украинский лидер понимает реальное положение ВСУ в Купянске и пытается скрывать правду от населения Украины и Запада ценой "бесславной гибели в котлах тысяч украинских военнослужащих". Согласно заявлению министерства, Зеленский делает это, чтобы продолжать получать средства европейских налогоплательщиков, которые выделяются на конфликт в Украине.

"Иначе расценивать его слова: "Мы все зачистим", нельзя", – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что украинские военные, окруженные в Красноармейске, начали сдаваться в плен. Один из бойцов ВСУ признался, что украинцы возле города пытались организовать оборону, но поняли, что им нет смысла сопротивляться.

В российском Минобороны также отмечали, что положение группировок ВСУ, окруженных в Купянске и Красноармейске, стремительно ухудшается. По их данным, ВСУ непрерывно несут потери от ударов российских войск, а ВС РФ не оставили никакого шанса на спасение, кроме сдачи в плен.

