Путин заявил об окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заблокированы в Купянске Харьковской области и Красноармейске Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка в Москве и встречи с участниками СВО.

"Ваши боевые товарищи на всех участках идут вперед, действуют активно", – подчеркнул российский лидер.

По его словам, ситуация в зоне спецоперации складывается благоприятно для России. Глава государства также указал, что в настоящее время Россия занимается тем, что обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу.

"То, что вы делаете, то, что делают ваши боевые товарищи, наши бойцы, офицеры, – это важнейшее дело", – подчеркнул он.

Ранее Путин отметил, что российские военные всегда относились к противнику с милосердием, РФ и дальше будет следовать этому принципу. Он указал на успехи армии по окружению группировки ВСУ в районе Красноармейска, Димитрова и Купянска и подчеркнул, что во время зачистки этих территорий нужно сделать все, чтобы обезопасить мирное население, которым украинские боевики прикрываются как живым щитом.