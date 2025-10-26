Путин: ВС РФ всегда относились к противнику с милосердием

Фото: kremlin.ru

Российская армия всегда относилась к противнику с милосердием. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с командующими группировками, задействованными в СВО.

Как подчеркнул президент, Россия и дальше будет следовать этому принципу. Он отметил успехи российской армии по окружению группировки противника в районе Красноармейска, Димитрова, Купянска.

"В ходе боевой работы по зачистке этих территорий нужно сделать все для того, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения, которым украинские формирования прикрываются как живым щитом", – указал Путин.

Глава государства уточнил, что местным жителям должна быть оказана вся необходимая помощь. Кроме того, он дал поручение обеспечить все необходимые условия для сдачи украинских военнослужащих в плен, чтобы минимизировать жертвы.

Президент отметил успехи ВС РФ по окружению Купянска, поздравив российских бойцов. При этом Путин предостерег, что попавшие в окружение на купянском и красноармейском направлениях ВСУ будут пытаться деблокировать себя как внутри этих периметров, так и действуя извне.

По словам президента, Россия при решении боевых задач в ходе СВО не станет приурочивать успехи к каким-то датам. Вооруженные силы РФ должны продолжать специальную военную операцию в соответствии с планами Генштаба.

"Будем всегда, как это делаем до сих пор, исходить из военной целесообразности и во главу угла ставить сохранность жизней наших ребят, наших военнослужащих", – сказал он.

Вместе с тем Путин напомнил, что сейчас современность сил ядерного сдерживания РФ находится на самом высоком уровне. Они в полном объеме обеспечивают безопасность страны и Союзного государства.

Как ранее заявил Путин, ВС РФ идут вперед практически по всей линии фронта. По словам президента, российская армия является самой боеспособной "и по выучке личного состава, и по техническим возможностям, по умению их применять и модернизировать".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Россия пока не перевела процесс урегулирования конфликта на Украине в политико-дипломатическое русло, но готова сделать это при появлении возможности. По его словам, сейчас ВС РФ имеют все необходимое для обеспечения интересов и безопасности страны.