Путин заявил о продвижении ВС РФ практически по всей линии фронта

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Российская армия идет вперед практически по всей линии фронта. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Я не буду вдаваться в детали в том числе, потому что не хочу информировать нашего противника, как ни странно это прозвучит. Что я имею в виду? У них неразбериха, они сами не понимают, что там происходит. Поэтому нам рассказывать, что происходит, дополнительно давать им информацию ни к чему. Но уверен, там наши ребята работают", – сказал Путин.

Путин отметил, что армия РФ является самой боеспособной "и по выучке личного состава, и по техническим возможностям, по умению их применять и модернизировать, и поставлять на линию фронта новые образцы вооружения, и по тактике даже ведения боевых действий".

"Я, без всякого преувеличения, и это не гипербола, не преувеличение, знаете, это не хвастовство, я думаю, что на сегодняшний день российская армия является самой боеспособной армией", – подчеркнул Путин.

Он сказал, что сейчас в Европе создан специальный центр, который сопровождает Вооруженные силы Украины, а инструкторы Запада принимают участие в боевых действиях. Путин указал, что все страны НАТО воюют с Россией, однако, он заверил, что Москва не имеет агрессивных намерений в отношении третьих стран.

"У нас министерство обороны, и цель министерства обороны – обеспечить безопасность российского государства и народов Российской Федерации", – сказал президент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Киева не существует волшебного оружия, способного кардинально изменить ситуацию на фронте. Также представитель Кремля обратил внимание на паузу в переговорах и неясные перспективы их продолжения со стороны Украины, которые свидетельствуют о том, что Киев не стремится к урегулированию конфликта.

В свою очередь, президент Штатов Дональд Трамп указывал, что для России "настало время" завершить украинский конфликт. Он назвал "бесцельными" боевые действия, которые ведет РФ.

