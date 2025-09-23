Трамп заявил, что Украина сможет вернуть себе всю изначальную территорию

Фото: depositphotos/actionsports

Украина при поддержке Евросоюза находится в состоянии бороться и вернуть всю территорию в ее первоначальном виде. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, теперь он полностью понял военную и экономическую ситуацию в России и на Украине.

"С течением времени, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, восстановление первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно. Почему бы и нет?" – написал Трамп.

Он назвал "бесцельными" боевые действия, которые ведет российская сторона, а также сравнил РФ с "бумажным тигром". По мнению Трампа, сейчас самое время для Киева "действовать".

"В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы Альянс мог делать с ним все, что захочет. Удачи всем!" – заключил Трамп.

Позже в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, лидер США также заявил, что его хорошие отношения с Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не оказали никакого влияния на урегулирование конфликта на Украине.

Во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН Трамп заявил, что страны НАТО могут сбивать российские самолеты, если они войдут в их воздушное пространство.

Президент США также потребовал, чтобы Европа присоединилась к американским санкциям против России. По его словам, Штаты могут ввести "очень жесткие пошлины", если РФ "не готова" заключить соглашение о прекращении украинского конфликта.